Сейчас пожар ликвидирован.

В Киеве произошел пожар в городской клинической больнице №1, которая находится на Харьковском шоссе, 121.

Об этом сообщила пресс-секретарь столичного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага.

По ее словам, возгорание произошло в комнате сестры-хозяйки на третьем этаже здания, где находится реанимационное отделение. Выгорело около 15 квадратных метров помещения.

Пожар в настоящее время уже ликвидированы, причины возгорания будут устанавливать правоохранительные органы.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС на своей странице в Facebook, сообщение о пожаре на третьем этаже поступило в 14:34. Загорелось постельное белье и прочее хозяйственное оборудование.

Возгорание в 15:11 пожарные локализовали, а в 15:21 - ликвидировали.

"Пожар сопровождался сильным задымлением, но из-за того, что состояние больных не позволяло их эвакуировать из помещений интенсивной терапии, во время ликвидации пожара проводилось проветривание помещений. В это время, вместе с больными, в каждой палате находились по одному спасателю и медицинскому работнику", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что больных COVID-19 в помещениях, где возник пожар, не было.

На месте происшествия работало 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

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Автор: Дмитрий Хилюк