Большинство из них остаются верными Украине.

В Херсонской области сотрудники частей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины отказываются от сотрудничества с российскими оккупационными войсками.

Об этом сообщает созданный Силами специальных операций Украины сайт "Сопротивление".

По их данным, часть украинских спасателей уволилась, однако продолжает выполнять свою работу.

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Большое количество людей с проукраинскими взглядами работают без заработной платы, чтобы поддержать украинцев, которые остаются в оккупации.

"Россияне обещают улучшение условий на случай перехода на их сторону, но это не действует. Большинство спасателей до сих пор остаются верными государству", - отмечает "сопротивление".

Как сообщал УНИАН, 29 августа руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что Вооруженные силы Украины начали наступательные действия на многих направлениях на юге.

По словам советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, освобождение оккупированных территорий на юге будет долгим и очень тяжелым процессом.

Ранее украинские воины опубликовали первое видео из освобожденного от российских оккупантов Высокополья Херсонской области.

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