Украинских военных встретили местные жители.

Украинские военные опубликовали первое видео с освобожденного от российских оккупантов пгт Высокополье Херсонской области - ВСУ вошли в него накануне, 4 сентября.

На обнародованных кадрах видно пешую колонну ВСУ, идущую по сельской дороге, которую встречают местные жители.

"Слава Украине! Спасибо вам!", - обратились селяне к военнослужащим.

Видео дня

Напомним, что 29 августа в ВСУ подтвердили начало контрнаступления сил на юге. В первые дни защитникам удалось подвинуть линию фронта, констатировали в британской разведке.

Советник ОПУ Алексей Арестович заявил, что освобождение оккупированных территорий на юге будет долгим и очень тяжелым процессом.

Как сообщал УНИАН, вчера в Сети появилась информация о том, что украинские воины освободили поселок Высокополье Херсонской области. Над поселковой больницей взвился украинский флаг.

Оперативные данные карты сервиса Deep State свидетельствуют о том, что этот населенный пункт находился уже в полукольце сил ВСУ.

Впоследствии террорист Игорь Стрелков-Гиркин подтвердил, что украинские воины освободили Высокополье Херсонской области. По его словам, произошла "чувствительная тактическая неудача".

Как отметил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, после освобождения украинскими военными поселка Высокополье Херсонской области российские оккупанты активизировали воздушную разведку.

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