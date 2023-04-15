Из-за собственной безответственности украинец потерял два пальца.

В Херсонской области гражданский получил осколочные ранения кистей и потерял два пальца из-за неосторожного обращения с найденным ручным гранатометом.

Как говорится в сообщении Херсонской областной военной администрации в Telegram, событие произошло сегодня в Петропавловке Новоалександровской общины.

"18-летний парень нашел неизвестный ручной гранатомет и принес его домой. Он решил поближе рассмотреть находку и случайно выстрелил из оружия", - говорится в сообщении.

В частности, в результате этого местный житель получил осколочные ранения кистей и потерял два пальца.

"Раненого госпитализировали, медики оказывают ему необходимую помощь", - говорится в сообщении.

В Киевской области парень повредил руку гранатой

Напомним, что 17 марта в Киевской области произошел похожий случай из-за легкомысленного отношения к оружию, которое, к сожалению, из-за активных боевых действий, довольно часто находят украинцы.

Тогда парень также принес гранату домой и во время "исследования" боеприпаса подорвался. Его нашла в комнате мама. К счастью, "экспериментатор" выжил, однако ему полностью разнесло левую конечность.

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