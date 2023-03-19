Раненого медика транспортируют в Чехию.

Во время вражеского обстрела на Донбассе осколочные ранения получил медик-доброволец из Чехии. Волонтера планируют транспортировать на лечение в Чехию.

Как сообщает волонтерский проект Phoenix, в который входит медик, состояние раненого стабилизировали, но ситуация тяжелая и непредсказуемая.

"Один из наших отважных медиков-добровольцев на Донбассе получил осколочные ранения. Сейчас его состояние стабилизировано, но ситуация тяжелая и дальнейшее развитие событий невозможно предсказать. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы он как можно быстрее вернулся на родину", - сказано в сообщении.

Волонтеры на войне

С начала полномасштабного вторжения на фронте работает много волонтеров, в том числе и иностранцев. Они эвакуируют жителей прифронтовых районов и помогают войску. Однако все чаще оккупанты бьют по волонтерским колоннам.

4 февраля в Бахмути погиб известный американский волонтер Пит Рид. Русские убили его во время оказания помощи гражданскому населению.

Вчера стало известно, что возле Бахмута в результате российского удара ранены польские волонтеры. В их машину попала российская ракета.

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