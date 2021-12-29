Сейчас смельчака хотят номинировать на премию "Герой-спасатель года".

Василия Чередниченко из села Вторая Староверовка Красноградского района Харьковской области спасатели хотят номинировать на премию "Герой-спасатель года". Мужчина спас 8-летнего мальчика: не дал ему сгореть заживо.

Как рассказали в ГСЧС, 25 декабря в 04:13 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу улица Заречная, 30. Беду заметили соседи. Они услышали треск шиферной кровли, которая уже начала разрушаться. Позвонил спасателям мужчина по имени Василий, после чего сам поспешил на помощь.

"По его словам он увидел, как 16-летний юноша выводит людей из охваченного дымом и пламенем дома и умоляет помочь. Юноше удалось проснуться первому. Он начал будить бабушку и других детей и выводить их из очага пожара. Так ему удалось спасти от удушья самого себя, бабушку, 13-летнюю сестренку и 9-летнего мальчика, который пришел ночевать в их дом. Однако в доме остался самый маленький братик 8-ми лет. Юноша сообщил, что не смог отыскать брата и не может уже войти в горящий дом", - сообщили спасатели.

Тогда это попытался сделать Василий. С третьего раза он все-таки нашел ребенка. Мальчик лежал без сознания под кроватью.

"Уже на улице малыш пришел в себя. Всех спасенных немедленно госпитализировали в медицинское учреждение с подозрением на отравление угарным газом. ... На момент прибытия пожарных деревянный дом пылал уже по всей своей площади в 80 квадратных метров. Большинство конструкций были разрушены. В 04:40 пожарным удалось локализовать огонь. Окончательная его ликвидация состоялась в 10:00", - отметили в ГСЧС.

По словам представителя областного управления спасателей Евгения Василенко, теперь Василия Чередниченко хотят номинировать на премию.

"Он рискнул жизнью, но как мы видим, если ребенок спасен, то его действия были своевременными и правильными", - сказал Василенко "Суспильному".

Также спасатели планируют наградить старшего из детей грамотой, ведь парень и сам спасся, и вывел бабушку с малышами.

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Не захотел говорить о пожаре и спасении ребенка и сам Василий. Его жена объяснила журналистам по телефону, что муж стесняется. Теща спасителя, Светлана Жирова рассказала, что у Василия и у самого двое детей, поэтому он и бросился в огонь.

"Просто пошел и спас, тем более один мальчик болен, тот, что сильно надышался. И еще бы пару минут, как, по его словам, он бы не выжил. А что тут гадать? Что тут раздумывать?",- говорит женщина.

По предварительной версии спасателей, пожар начался с короткого замыкания возле счетчика, который висел в прихожей. Дом выгорел дотла, его не восстановить.

Ранее УНИАН рассказывал о патрульном полицейском Михаиле Бойко из города Северодонецка, который в свой выходной день героически спас ребенка из горящей квартиры.

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