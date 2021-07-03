Девушек вычислили участковые офицеры полиции и работники поселкового совета.

На Харьковщине три девушки записали и выложили в TikTok видео, как снимают и выбрасывают знак "Уступить дорогу". Полиция разыскала авторов видео. Их родителей привлекли к административной ответственности.

Видео с дорожным знаком сняли три девушки из поселка Новопокровка в Чугуевском районе, сообщили в Facebook полиции Чугуевщины.

"Девушек установили участковые офицеры полиции и работники поселкового совета. Сейчас в поселковом совете Новопокровки на родителей составлен админпротокол по ст. 184 КУоАП (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей)", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

Минимальный штраф по ст. 184 - от 850 до 1700 грн.

"Работники отдела превенции ювенальной превенции предупреждают, что совершать противоправные действия ради "лайков" в социальных сетях - всегда плохая идея, за которую необходимо будет нести ответственность", - отметили в полиции.

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Автор: Виктория Гордиенко