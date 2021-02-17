Накануне в одном из лицеев Боярки две девочки отравились таблетками, которые сами купили в аптеке.

Девушки, отравившиеся препаратом "Дротаверин" в лицее Боярки, не имели суицидальных наклонностей и проблем в семье.

Об этом в Facebook сообщила начальник департамента защиты детей и противодействия насилию Юлия Усенко.

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По ее словам, следователи отрабатывали версии негативного влияния через интернет и стандартные – проблемы в семье, круге сверстников и связанные с этим комплексы, последние отвергли.

"Около месяца выжившая школьница увидела в TikTok видеозапись, где на черном экране было предложение: "Выпей 40 таблеток "Нош-пы" и увидишь, что будет. Вот результат - ребенок в 13 лет погиб", - пояснила Усенко.

Также она проинформировала, что с начала года правоохранители зарегистрировали 18 самоубийств и попыток их совершить детьми в возрасте от 10 до 16 лет.

"Причиной роста числа самоубийств, некоторые источники называют активизацию, так называемых, "групп смерти", вроде "Синего кита". И в каждом отдельном случае важна работа подразделений киберполиции по выявлению такого опасного контента, принятие мер к их блокировки", – отмечает специалист.

Отравление девочек в Боярке

Накануне в одном из лицеев Боярки две девочки отравились таблетками, которые сами купили в аптеке. Выпить таблетки они решили после того, как увидели в сети призыв, чтобы глотнуть 40 таблеток и посмотреть, что с ними будет. В результате одна из девочек умерла.

Прокуроры открыли уголовное производство по факту отравления.

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Автор: УНИАН