Злоумышленник оскорблял фельдшера вблизи больницы и пытался его ударить.

На Харьковщине пьяный прохожий вблизи Слобожанской городской больницы совершил нападение на бригаду скорой медпомощи.

Об инциденте сообщает коммунальное некоммерческое предприятие Харьковского облсовета "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".

Отмечается, что 24 октября бригада скорой осуществляла госпитализацию больной в Слобожанскую горбольницу.

Читайте такжеНа Харьковщине напали на бригаду скорой помощи (фото)"Мимо лечебного учреждения проходил мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Держа свой мобильный телефон в руке, мужчина начал комментировать и снимать работу медицинских работников, при этом нецензурно выражал свои мысли и оскорблял фельдшера. На замечания и просьбы прекратить, мужчина начал еще агрессивнее вести себя и бросаться с кулаками на медицинского работника", – говорится в сообщении.

Отмечается, что от удара хулигана фельдшера защитил водитель автомобиля скорой.

На глазах персонала лечебного учреждения и прохожих мужчина пытался повредить автомобиль бригады и медицинское оборудование.

В центре добавили, что информацию о хулиганских действиях передадут в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине мужчина совершил нападение на отделение коммунального некоммерческого предприятия "Купянское территориальное медицинское объединение", которое принимает больных на коронавирус COVID-19.

Злоумышленник "атаковал" коронавирусный госпиталь, в частности, разбил окна и повалил кислородные баллоны.

Автор: Светлана Макринская