Дальнобойщик после оформления белорусскими пограничниками решил употребить алкоголь и продолжить свой маршрут.

На границе с Беларусью в пункте пропуска Выступовичи Житомирской области водитель автоцистерны устроил ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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Водитель выехал на встречную полосу движения и снес шлагбаум

Как отметили в МВД, дальнобойщик был пьян, так как после оформления белорусскими пограничниками решил употребить алкоголь и продолжить свой маршрут.

В отношении нарушителя составлен целый ряд административных материалов, в частности, за злостное неповиновение пограннаряду, нарушение пограничного режима и ПДД, повлекшее повреждение имущества, а также нетрезвое вождение без документов и мелкое хулиганство.

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Автор: Елена Коваленко