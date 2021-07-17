Женщина умерла в машине скорой помощи не приходя в сознание.

В Киеве на улице Березняковская произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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В транспортном средстве находились три человека: водитель и его брат с женой.

22-летняя девушка вылетела из автомобиля и получила тяжелейшие травмы: перелом позвоночника, открытую черепно-мозговую травму.

Муж погибшей после столкновения убежал с места ДТП, бросив умирающую на асфальте жену. Он также находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Женщина не приходя в сознание умерла в машине скорой помощи.

Аварии в Киеве

15 июля 2021 года Киеве на улице Набережно-Рыбальской произошла авария с участием самосвала и микроавтобуса Chevrolet. В результате ДТП пострадала ведущая телеканала 1+1 Соломия Витвицкая.

14 июля 2021 года Святошинском районе Киева произошла авария с участием мотоцикла, грузовика и легкового авто. В результате происшествия женщина-водитель мотоцикла погибла.

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Автор: Елена Коваленко