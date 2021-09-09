"Рабов" заставляли работать на тяжелых производствах и на полях в сезон сбора урожая.

В Днепропетровской области разоблачили преступную группу, которая вела торговлю людьми и применяла рабский труд. Полицейские освободили из трудового рабства 120 человек.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции. По данным следствия, фигуранты предлагали гражданам якобы официальное трудоустройство на агропромышленном предприятии в Днепропетровской области. Пострадавших подыскивали на железнодорожных вокзалах городов Киева, Днепра и Одессы.

"Работодатели" обещали людям в трудном положении обеспечение жильем, питание и заработную плату от 3000 до 4000 тысяч гривень в месяц. Однако на самом деле пострадавших расселяли в полуразрушенных домах, где отсутствовали надлежащие бытовые условия.

Тогда работников заставляли работать на тяжелых производствах и на полях в сезон сбора урожая. "Рабочий день" длился от 12 до 16 часов. Кормили людей испорченными продуктами, а обещанных денег не давали вообще. Если же работник пытался самовольно покинуть "предприятие", ему угрожали силой.

Правоохранители провели 18 обысков в помещениях и автомобилях фигурантов. Изъяты деньги, банковские карты, мобильные телефоны, ноутбуки, паспорта и документация. Из трудового рабства полицейские вызволили 120 человек.

Злоумышленники задержаны, это четверо мужчин и женщина, уроженцы Днепропетровщины, 1975, 1988, 1986, 1992 и 1961 годов рождения. Фигурантам уже объявили о подозрении, Им грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Пострадавших перевели в приют, сейчас им оказывается необходимая помощь.

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Ранее сообщалось, что на территории Запорожской области более месяца разыскивали 35-летнего Виталия Харчука, который поехал работать в Кирилловку, но по дороге домой в Мелитополь пропал без вести. Оказалось, что мужчина попал в рабство.

Как выяснилось, Виталий Харчук был отвезен в село в Херсонской области и попал в трудовое рабство, его вместе с другими людьми заставляли работать бесплатно. Мужчине удалось попросить у кого-то из местных жителей телефон и дозвониться родным.

Родственники потерпевшего не стали обращаться в полицию. Вместо этого они заплатили выкуп и забрали Виталия домой.

Автор: Дмитрий Захаров