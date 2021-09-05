Родственники узника не стали обращаться в полицию и заплатили похитителям выкуп.

На территории Запорожской области более месяца разыскивали 35-летнего Виталия Харчука, который поехал работать в Кирилловку, но по дороге домой в Мелитополь пропал без вести. Оказалось, что мужчину попал в рабство.

Об инциденте сообщает "РИА Мелитополь". Отмечается, что Виталий исчез 16 июля, его сестра обратилась в полицию. К поискам подключились не только правоохранители, но и волонтеры. Однако разыскать пропавшего в Мелитополе и окрестностях не удалось.

Как выяснилось, Виталий Харчук был увезен в село в Херсонской области и попал в трудовое рабство, его вместе с другими людьми заставляли работать бесплатно. Мужчине удалось попросить у кого-то из местных жителей телефон и дозвониться родным.

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Отмечается, что родственники мужчины не стали обращаться в полицию. Вместо этого они поехали в херсонское село, где заплатили выкуп и забрали Виталия домой.

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Автор: Дмитрий Захаров