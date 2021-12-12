Предварительно установлено, что во время движения водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся.

Сегодня, 12 декабря, в 00:56 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на автодороге Т-0412, между селами Бузовка и Ковпаковка Новомосковского района Днепропетровской области.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что по вызову немедленно было направлено дежурное отделение 3 государственного пожарно-спасательного поста Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Читайте такжеДТП с маршруткой под Тернополем: стало известно о погибших"По прибытию к месту происшествия спасатели предварительно установили, что во время движения водитель легкового автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся. В результате происшествия погиб пассажир, гражданин, 1992 года рождения, и пострадали два ребенка (девочки, 2005 и 2006 годов рождения), которые были госпитализированы в Магдалиновскую центральную районную больницу", – говорится в сообщении.

Личным составом ГСЧС была оказана помощь медикам по переносу пострадавших детей в автомобиль экстренной медицинской помощи и выполнен комплекс мероприятий по предотвращению возникновения пожара.

Сотрудники полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств происшествия.

Напомним, утром 7 декабря возле села Брусилов Черниговской области столкнулись грузовик и маршрутный микроавтобус, погибли 13 человек, еще около десяти пострадали.

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Автор: Татьяна Герасименко