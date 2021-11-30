Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

В столице пьяный работник автомойки угнал "Теслу", чтобы покататься, и попал в ДТП.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию Киева поступило сообщение от местного жителя о том, что он оставил свой автомобиль на улице Радужная на автомойке и отошел на несколько минут. Со слов мужчины, когда он вернулся, то не смог найти свое транспортное средство. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа, а ориентировку автомобиля получили все экипажи патрульной полиции Киева.

Почти одновременно полицейские получили информацию о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Освободителей.

"На месте происшествия правоохранители обнаружили разыскиваемый автомобиль "Тесла" и мужчину, который был за рулем. Полицейские провели тестирование правонарушителя на содержание алкоголя в организме - прибор "Драгер" показал 2,36 промилле. Правоохранители составили на мужчину административные материалы за нарушение правил дорожного движения, повлекшие повреждения транспортного средства, за управление транспортным средством без документов и в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа изъяла транспортное средство для проведения необходимых экспертиз, а мужчину полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался киевлянин, 1985 года рождения, который объяснил свои действия тем, что хотел покататься по городу.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортным средством.

Под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и подготовили ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное мужчине грозит до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Наталья Хаджи