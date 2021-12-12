В результате ДТП телесные повреждения получил 32-летний мужчина.

В селе Городище Ривненской области произошла ДТП с участием маршрутки и грузовика, перевозившего лес.

Как сообщается на сайте полиции, 31-летний житель села Яблонное, водитель автомобиля "ЗИЛ", перевозил древесину, которая не должным образом была закреплена, в результате чего из прицепа выпало бревно и пробило боковое стекло встречного автобуса "Богдан". При этом одна незакрепленная древесина повредила лобовое стекло маршрутки, в салоне которой находилось 20 пассажиров.

Сообщается, что в результате ДТП телесные повреждения получил 32-летний житель Березного, у которого предварительно диагностировали перелом предплечья.

Водителя грузовика доставили в медучреждение, где у него отобрали биологические образцы.

По предварительной квалификации части 1 статьи 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом) следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований. В рамках уголовного производства устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Как сообщал УНИАН, в Одессе у маршрутки, перевозившей пассажиров, во время движения отпало колесо.

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Автор: Олег Давыгора