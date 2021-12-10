Ярослава и Викторию похоронили отдельно, на таком решении настояли родители девушки.

Жуткая авария в Черниговской области унесла жизни 13 человек. В ДТП погибла молодая пара, влюбленные хотели обручиться.

Об этом сообщает издание RadioTrek.

Ярослав Веремиенко собирался сделать предложение своей возлюбленной Виктории Гурин. Они вместе оказались в злосчастной маршрутке накануне помолвки. 23-летние влюбленные в тот день ехали на работу. Ярослав хотел побыстрее собрать деньги на свадьбу.

Парня похоронили в родном Борзне, а девушку – в Мене. Родители Виктории отказались их хоронить вместе.

Читайте такжеПозвала маму и начала спасать: в Сумской области девушка бросилась с ножом на братаМаме Ярослава перед похоронами стало плохо, ей вызывали медиков. У женщины погиб единственный сын.

"Я даже не представляю, как сейчас все это переживает его мама. Он был очень спокойным и добрым, никому в жизни не причинил зла", - рассказала знакомая семьи погибшего парня.

На его письменном столе стоят фотографии с любимой девушкой. Он работал в колл-центре и учился заочно.

Авария под Черниговом: что известно

7 декабря около 07:55 вблизи села Брусилов Черниговской области на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом сообщением "Борзна - Чернигов".

В результате аварии погибли 13 человек, еще 7 пострадали. Состояние пострадавших, которые госпитализированы в областную больницу, городскую больницу №2 и областную детскую больницу, медики характеризуют как тяжелое и средней тяжести.

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Водителю фуры, который является вероятным виновником ДТП, 8 декабря вручили подозрение о совершении правонарушения.

8 декабря в Черниговской области объявили Днем траура.

9 декабря водителю грузовика суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Анастасия Горбачева