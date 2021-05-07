Он заставлял девочку смотреть порно и неоднократно совершал в отношении несовершеннолетней насильственные действия.

Житель Днепропетровской области, открывший детский дом, несколько лет насиловал свою несовершеннолетнюю воспитанницу.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, 52-летний житель Великомихайловки Покровского района вместе с бывшей женой создал детский дом семейного типа, а летом 2019 года начал развращать одну из своих воспитанниц.

Читайте такжеВ Киеве полиция посреди улицы ограбила упавшего с самоката мужчину (видео)Он заставлял 13-летнюю девочку смотреть порнографические видеоролики, а впоследствии и неоднократно совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

"Кроме того, во время обыска дома подозреваемого правоохранительными органами обнаружен и изъят обрез охотничьего ружья, которое последний приобрел и хранил без предусмотренного законом разрешения", - отметили в полиции.

Обвинительный акт в отношении мужчины передали в суд. Его обвиняют в преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 152, ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156 и ч. 1 ст. 263 УК Украины - совершение действий сексуального характера, сексуальное насилие в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, развращение несовершеннолетней и хранение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения.

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

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Автор: Катерина Комолова