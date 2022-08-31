Россиянину инкриминируют нарушение законов и обычаев войны

Российский оккупант пойдет под суд. Его обвиняют в насилии над семьей украинцев в Черниговской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, военнослужащий вооруженных сил РФ совершил физическое и психологическое насилие в отношении семьи, проживающей в одном из сел Черниговской области. Он в марте текущего года зашел в дом украинцев и угрожал убить мужчину и его малолетнего сына, держа их на прицеле автомата.

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Кроме того, другой пока еще не установленный военный РФ пытался совершить сексуальное насилие над 15-летней падчерицей хозяина дома. Мать девушки смогла остановить оккупанта.

По данному факту в суд передали обвинительный акт в отношении военнослужащего вооруженных сил РФ по части 1 статьи 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, на Черниговщине будут судить российского военнослужащего, который два дня удерживал связанную женщину в погребе без воды и пищи.

По данным следствия, 28 марта во время оккупации армией РФ села Старый Быков Нежинского района обвиняемый жестоко обращался с местными жителями. Он отбирал у них мобильные телефоны и сбережения

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