Сейчас он объявлен в розыск.

На Черниговщине будут судить российского военнослужащего, который два дня удерживал связанную женщину в погребе без воды и пищи.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, 28 марта во время оккупации армией РФ села Старый Быков Нежинского района обвиняемый жестоко обращался с местными жителями. Он отбирал у них мобильные телефоны и сбережения", - говорится в заметке.

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Угрожая расстрелом, он требовал данные о расположении военнослужащих Вооруженных сил Украины.

"Не получив необходимых сведений, российский военный удерживал одну из местных женщин со связанными за спиной руками и заклеенными скотчем глазами в течение двух дней в погребе без воды и еды. При этом постоянно угрожал женщине физическим и сексуальным насилием", - подчеркнули в прокуратуре.

В суд направлен обвинительный акт в отношении военнослужащего 21-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады сухопутных войск Российской Федерации за нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Обвиняемый объявлен в розыск.

Как сообщал УНИАН, российский оккупант демонстрировал череп якобы украинского бойца: омбудсмен обратился в ООН.

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