На Черниговщине будут судить российского военнослужащего, который два дня удерживал связанную женщину в погребе без воды и пищи.
Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.
"По данным следствия, 28 марта во время оккупации армией РФ села Старый Быков Нежинского района обвиняемый жестоко обращался с местными жителями. Он отбирал у них мобильные телефоны и сбережения", - говорится в заметке.
Угрожая расстрелом, он требовал данные о расположении военнослужащих Вооруженных сил Украины.
"Не получив необходимых сведений, российский военный удерживал одну из местных женщин со связанными за спиной руками и заклеенными скотчем глазами в течение двух дней в погребе без воды и еды. При этом постоянно угрожал женщине физическим и сексуальным насилием", - подчеркнули в прокуратуре.
В суд направлен обвинительный акт в отношении военнослужащего 21-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады сухопутных войск Российской Федерации за нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Обвиняемый объявлен в розыск.
Как сообщал УНИАН, российский оккупант демонстрировал череп якобы украинского бойца: омбудсмен обратился в ООН.
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