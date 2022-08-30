В течение недели они били и издевались над мужчиной.

Трое русских военных раздевали и закапывали жителя Макаровской общины в холодную землю, им сообщено о подозрении.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что правоохранителями установлены еще трое военнослужащих Вооруженных сил России, которые издевались над мирными жителями на оккупированной ими Киевщине. По данным следствия, военные армии-агрессора в марте 2022 года, находясь во временно оккупированном сек. Гавронщина Макаровского ОТГ Бучанского района Киевской области, жестоко обращались с гражданским лицом.

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"В течение недели они издевались над местным жителем-били, угрожали огнестрельным оружием, связывали руки и ноги веревкой. Оккупанты раздевали мужчину, закапывали в холодную почву, не предоставляли воду, еду и одежду", - говорится в заметке.

Так, отметили в прокуратуре, им сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Как ранее сообщал УНИАН, председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявил, что на оккупированных территориях юга Украины российские захватчики похищают людей, сажают их в подвалы и вымогают деньги.

С начала полномасштабной войны русские отличились зверствами, насилиями и мародерством.

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