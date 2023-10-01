После содеянного горе-отец пытался покончить с собой, но выжил.

В Киевской области отец убил родную дочь и пытался убить сына. Мотивы жестокого поступка впечатляют.

Как сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры, накануне убийства во время телефонного разговора на почве ревности подозреваемый поссорился с женой, которая находится за границей. Чтобы отомстить ей он решил убить детей – 16-летнюю дочь и 12-летнего сына.

Ночью 2 мая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он пошел на кухню и включил газовые конфорки. После этого разбудил детей. Понимая опасные последствия действий отца, девушка хотела выключить плиту. Из-за этого между ними возник конфликт, который перерос в драку.

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Дети пытались сбежать от отца, однако покинуть дом им не удалось, поскольку подозреваемый отломил внутреннюю ручку входной двери.

В ходе спора мужчина ударил кухонным ножом дочь по лицу и в грудную клетку. От полученной колото-резаной раны с повреждением сердца, она скончалась на месте преступления.

В то время, опасаясь за свою жизнь, парень взял мобильный телефон и спрятался в подвале дома, откуда вызвал правоохранителей. После совершенного мужчина пытался совершить самоубийство и порезал себе руку.

По ходатайству прокуратуры обвиняемый до приговора суда будет находиться под стражей.

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