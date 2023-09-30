Женщина, ставшая жертвой российского обстрела 28 сентября, работала в больнице более 15 лет.

В результате атаки российских оккупантов в Херсоне 28 сентября погибла младшая медицинская сестра, которая имела троих детей. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"28 сентября в результате прямого попадания российского снаряда погибла младшая медицинская сестра детского отделения больницы им. А. и О. Тропиных Светлана Виштомова, которая на момент обстрела была на улице возле своего дома", - отметил он.

Мрочко рассказал, что молодая женщина работала в больнице более 15 лет. А в сложное военное время она всячески поддерживала юных пациентов в отделении, способствуя их выздоровлению.

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"Теперь без мамы осталось трое ее собственных детей", - подчеркнул глава ГВА и добавил, что также в момент обстрела жилых кварталов погибли еще две женщины, которые находились рядом с Виштомовой.

Война в Украине - обстрелы Херсона

Как сообщал УНИАН, 28 сентября министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что российская артиллерия ударила по жилому кварталу в Херсоне. В результате атаки погибли три женщины, которые в это время находились на улице.

Кроме того, 29 сентября российская оккупационная армия атаковала жилой квартал Херсона самолетами. Ракетой было уничтожено местное заведение общественного питания.

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