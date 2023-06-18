О преступлении сообщил в правоохранительные органы отец пострадавшей девочки.

Двух слушателей Сумского центра первичной профподготовки "Академия полиции", которые подозреваются в преступлении в отношении несовершеннолетней, отчислили из заведения и уволили из полиции.

Как сообщает Национальная полиция Украины, 16 июня в полицию Сум обратился мужчина и сообщил, что двое парней изнасиловали его несовершеннолетнюю дочь.

"Полицейские установили, что к совершению правонарушения могут быть причастны слушатели Сумского центра первичной профессиональной подготовки "Академия полиции" Сумского филиала ХНУВД (речь идет о Харьковском национальном университете внутренних дел – УНИАН)", – сообщает полиция.

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При этом отмечается, что об этом событии сразу сообщили представителям Государственного бюро расследований и руководству учебного заведения.

"Уже выяснено, что фигуранты прошли конкурс на замещение вакантных должностей в Полтавской области и 24 апреля 2023 года были направлены для прохождения первоначальной подготовки. Слушателей уже отчислили из учебного заведения и уволили из полиции", – сказано в сообщении.

По данному факту сотрудники ХНУВД проводят служебное расследование, а все собранные материалы и его результаты будут направлены в ГБР, которое осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве.

Домогательство правоохранителей к несовершеннолетней в Сумах: что известно

Государственное бюро расследований задержало правоохранителя, который в Сумах склонил несовершеннолетнюю к половым отношениям. По предварительной информации, 15-летняя девушка в сети Интернет познакомилась с мужчиной и решила с ним встретиться. Как отметили в ГБР, на свидание мужчина привел друга. Они втроем решили прогуляться в одной из лесополос, где и состоялся половой контакт.

Как установили работники Бюро, мужчины являются сотрудниками правоохранительного органа из Полтавы. Они приехали в Сумы на учебу в один из вузов. Один из них был задержан и ему сообщили о подозрении по факту половых сношений с несовершеннолетней (ч. 1 ст. 155 Уголовного кодекса Украины). Также устанавливается причастность другого правоохранителя к преступлению.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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