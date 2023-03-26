Только из-за ограничения доступа к объекту удалось избежать жертв.

В воскресенье, 26 марта, в селе Сычавка Одесской области в результате взрыва морской мины были повреждены базы отдыха, сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники. Накануне местные власти предупреждали, что есть опасность с моря и не стоит идти на побережье.

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", возле одного из пляжей была обнаружена и контролируемо уничтожена морская мина. Еще одна мина сдетонировала.

"Другая мина сдетонировала, ударившись в прибрежные конструкции одного из мест отдыха и базирования малых плавсредств. Повреждены несколько зданий. Только из-за ограничения доступа к объекту, там не было людей и никто не пострадал", – рассказали в ОК.

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Минная опасность на Черном море

Вражеские мины время от времени выбрасывает на побережье. Также вражеские мины могут дрейфовать вдоль побережья. Опасность возрастает на фоне штормов. Из-за этого в 2022 году в Николаевской и Одесской областях действовал запрет на на купание в море.

Впрочем, не все отдыхающие соблюдают правила безопасности и обращают внимание на минную угрозу. Это приводило к многочисленным случаям травм и смерти. К примеру, в июле во время купания в море в Одесской области погиб мужчина, ему оторвало голову в результате взрыва.

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