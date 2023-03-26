Существует угроза детонации мин и выброса их на берег.

Сегодня, 26 марта, в Черном море наблюдается шторм. В связи с этим жителей Одессы и области предупреждают о возможной опасности дрейфующих мин.

Об этом говорится в сообщении представителя Одесской областной военной администрации Сергея Братчука в Telegram. По его словам, вражеские мины могут дрейфовать вдоль побережья.

"В море штормит: такие погодные условия повышают минную опасность. Вражеские взрывоопасные предметы могут дрейфовать вдоль побережья", - рассказал он.

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По словам Братчука, существует также угроза детонации мин и выбрасывания их на берег, что делает побережье в эту погоду опасным местом.

Мины в Черном море - что известно

Российские военные за время полномасштабной войны в Украине выпустили в Черное море множество морских мин. Как ранее сообщал УНИАН, во время штормовой погоды их часто срывает с якоря, после чего взрывоопасные предметы дрейфуют и создают угрозу для украинцев.

Из-за этого украинские власти и военные постоянно предупреждают граждан о высокой минной опасности. Недавно в Одесской области уничтожили две мины, которые вынесло во время шторма.

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