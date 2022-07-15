Очевидцы утверждают, что пострадавший сегодня праздновал день рождения.

В Одесской области во время купания в море в результате взрыва погиб мужчина.

Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Пивдень".

"В прибрежных водах одного из пляжей Одесской области произошел взрыв. Игнорируя предостережения и запрет, пренебрегая мерами безопасности, местный житель решил поплавать в море. Зайдя в воду, мужчина подорвался на неизвестном устройстве. В результате взрыва произошла травматическая ампутация головы", - рассказали в командовании.

В социальных сетях пользователи сообщают, что чп произошло в курортном поселке Белгород-Днестровского района. Очевидцы утверждают, что пострадавший сегодня праздновал день рождения.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Житомирщине авто с лесниками подорвалось на мине есть жертвы.

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