В Одесской области во время купания в море в результате взрыва погиб мужчина.
Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Пивдень".
"В прибрежных водах одного из пляжей Одесской области произошел взрыв. Игнорируя предостережения и запрет, пренебрегая мерами безопасности, местный житель решил поплавать в море. Зайдя в воду, мужчина подорвался на неизвестном устройстве. В результате взрыва произошла травматическая ампутация головы", - рассказали в командовании.
В социальных сетях пользователи сообщают, что чп произошло в курортном поселке Белгород-Днестровского района. Очевидцы утверждают, что пострадавший сегодня праздновал день рождения.
Ранее УНИАН уже сообщал, что на Житомирщине авто с лесниками подорвалось на мине есть жертвы.