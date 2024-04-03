Женщина будет отвечать за совершение мелкого хулиганства.

Одна из женщин, которая напала на автомобиль военнослужащих центра комплектования и социальной поддержки в Хмельницкой области, понесет наказание. Об этом сообщает Оперативное командование "Запад".

Отмечается, что полиция начала расследование в отношении женщины, которая повредила автомобиль военных ТЦК.

В частности, открыто административное производство по статье 173 "Мелкое хулиганство", согласно которой ей грозит штраф в размере 3-7 необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы на срок 40-60 часов, исправительные работы на срок 1-2 месяца с отчислением 20% заработка, административный арест на срок до 15 суток.

В командовании в очередной раз напомнили, что военнослужащие ТЦК являются частью ВСУ и любое противоправное действие против них будет нести за собой наказание.

Детали нападения женщин на автомобиль ТЦК в Хмельницкой области

В конце марта в соцсетях появилось видео нападения женщин на автомобиль военнослужащих ТЦК в Хмельницкой области. Они возмущались тем, что на фронт забирают молодых ребят, а полицейские и работники СБУ остаются в тылу, и что эта машина должна быть на передовой для эвакуации раненых.

Также женщины выгнали из авто мужчину в военной форме, а одна из них разбила палкой лобовое стекло.

Впоследствии в Хмельницком ОТЦК и СП сообщили, что нападение произошло на военнослужащих Шепетовского РТЦК во время проведения мероприятий оповещения.

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