На видео с места инцидента женщины кричат, что автомобиль ТЦК и СП должен был бы быть на фронте для вывоза раненых.

Мобилизация в Украине продолжается, и в Хмельницкой области несколько женщин напали на автомобиль, где были работники областного центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщает Служба связей с общественностью Хмельницкого ОТЦК и СП. "Сообщаем, что во время проведения мероприятий оповещения на военнослужащих Шепетовского РТЦК совершено нападение группой агрессивных местных жительниц. В результате противоправных действий гражданок поврежден служебный автомобиль. На место происшествия были вызваны представители полиции", - сказано в сообщении.

При этом отмечают, что правоохранительные органы должны полно и всесторонне провести расследование и предоставить "объективную правовую оценку действиям указанных лиц". В ОТЦК напомнили, что за препятствование проведению мероприятий по мобилизации предусмотрена уголовная ответственность.

На видео, которое в Facebook разместила сотрудница "Громадського" Марьяна Пьецух, видно как несколько женщин подошли к автомобилю цвета хаки, на котором белый крест. Одна из женщин бьет палкой по автомобилю, видно, что выбито стекло, выгнали какого-то мужчину в форме из авто. При этом она кричит: "Мой ребенок на передовой уже два года, п*дло". Также говорит, что забирают молодых ребят на фронт, а в то же время работники полиции и СБУ остаются в тылу. Также на видео кричат женщины, что этот автомобиль должен быть на фронте для вывоза раненых.

Важные украинские новости - мобилизация в центре внимания

Как сообщал УНИАН, в феврале в селе Космач Ивано-Франковской области во время конфликта с местными жителями, которые самовольно останавливали машины из-за информации, что в них могут быть военкомы, пострадали три человека, среди них - 6-летняя девочка. В результате конфликта с местными женщина получила сотрясение мозга, а ребенок - ушиб носа.

По версии местных властей, конфликт спровоцировал фейк о том, что в поселок едут военкомы. В поселке Космач около сотни людей перекрывали дорогу, чтобы не пропустить машины с ТЦК. Фейковое сообщение о якобы появлении военкомов появилось в местных пабликах.

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