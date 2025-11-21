Сегодня, 21 ноября, в Одессе в одном из районных Территориальных центров комплектации и социальной поддержки прогремел взрыв - погиб человек, также есть пострадавший. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Одесской области.
Предварительно установлено, что один человек погиб, еще один получил ранения.
На месте работают экстренные службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Детали правоохранители обещают уточнить позже.
В социальных сетях утверждают, что взрыв произошел в Пересыпском районе города. Один из местных Telegram-каналов сообщает о подрыве гранаты. Погиб якобы 42-летний мобилизованный. Боеприпас, по предварительной информации, применил другой мобилизованный.
Гибель работника ТЦК в результате взрыва авто в Одесской области
Летом этого года в Березовском районе Одесской области произошел взрыв автомобиля, в нем погиб руководитель четвертого отдела Одесского ТЦК и СП полковник Олег Номеровский. Очевидцы рассказали, что трагедия произошла в районе села Донская Балка, на трассе Березовка - Доброслав. Предварительно правоохранители заявили, что это был целенаправленный подрыв.