На месте происшествия работают правоохранители.

Сегодня, 21 ноября, в Одессе в одном из районных Территориальных центров комплектации и социальной поддержки прогремел взрыв - погиб человек, также есть пострадавший. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что один человек погиб, еще один получил ранения.

На месте работают экстренные службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Детали правоохранители обещают уточнить позже.

В социальных сетях утверждают, что взрыв произошел в Пересыпском районе города. Один из местных Telegram-каналов сообщает о подрыве гранаты. Погиб якобы 42-летний мобилизованный. Боеприпас, по предварительной информации, применил другой мобилизованный.

Гибель работника ТЦК в результате взрыва авто в Одесской области

Летом этого года в Березовском районе Одесской области произошел взрыв автомобиля, в нем погиб руководитель четвертого отдела Одесского ТЦК и СП полковник Олег Номеровский. Очевидцы рассказали, что трагедия произошла в районе села Донская Балка, на трассе Березовка - Доброслав. Предварительно правоохранители заявили, что это был целенаправленный подрыв.

