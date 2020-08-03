В Киеве "заминировали" автомобиль и нашли подозрительный чемодан (фото, видео)

Правоохранители проверяют оба случая.

В Киеве снова появилась информация о минировании.

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На этот раз поступила информация о минировании автомобиля на ул. Старокиевской. Об этом сообщает Киев Оперативный.

"Улицу Старокиевскую перекрыли. Говорят, что заминировано авто. Ждут взрывотехников", - говорится в сообщении.

Тем временем на ул. Маршала Тимошенко перекрыли движение из-за подозрительного чемодана.

"На Маршала Тимошенко, 7, кто-то забыл подозрительный чемоданчик. Им уже заинтересовалась полиция и перекрыла движение", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте ЧП жду приезда взрывотехников.

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