25-летнему киевлянину грозит до восьми лет лишения свободы.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который неоднократно «минировал» станции столичной подземки и торгово-развлекательные центры.

Читайте такжеВ Черновицкой области из-за неизвестного химического запаха эвакуировали школьниковКак сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, разоблачен злоумышленник, который неоднократно сообщал в полицию о якобы минировании, однако после тщательных проверок правоохранители не выявляли никаких взрывоопасных предметов или веществ.

«Фигурантом оказался 25-летний киевлянин, который ранее к уголовной ответственности не привлекался. После обыска по месту жительства мужчины, мы обнаружили несколько мобильных телефонов и сим-карточки, с помощью которых он делал сообщения на спецлинию. Мы доказали причастность его к шести эпизодам», - отметил начальник управления полиции в метрополитене Михаил Никонов

На сегодняшний день правонарушитель уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Другие новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юлия Янкевич