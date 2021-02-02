В Киеве правоохранители задержали мужчину, который неоднократно «минировал» станции столичной подземки и торгово-развлекательные центры.
Читайте такжеВ Черновицкой области из-за неизвестного химического запаха эвакуировали школьниковКак сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, разоблачен злоумышленник, который неоднократно сообщал в полицию о якобы минировании, однако после тщательных проверок правоохранители не выявляли никаких взрывоопасных предметов или веществ.
«Фигурантом оказался 25-летний киевлянин, который ранее к уголовной ответственности не привлекался. После обыска по месту жительства мужчины, мы обнаружили несколько мобильных телефонов и сим-карточки, с помощью которых он делал сообщения на спецлинию. Мы доказали причастность его к шести эпизодам», - отметил начальник управления полиции в метрополитене Михаил Никонов
На сегодняшний день правонарушитель уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Другие новости по теме
- В одном из киевских судов искали взрывчатку (фото)
- Массовые "минирования" детсадов и школ: в Одессе усиливают охрану заведений (видео)
- В Киеве более двух часов искали взрывчатку на Центральном железнодорожном вокзале
- В Одесской области "заминировали" почти 400 школ и детсадов
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram