В российской ФСБ заявили о задержании двоих якобы агентов СБУ и одного якобы агента ГУР МОУ.

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о задержании российской ФСБ троих украинцев.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, на данный момент посольству поручили проверить эту информацию.

Как сообщается на сайте Федеральной службы безопасности РФ, "на территории трех российских регионов пресечена разведывательно-диверсионная деятельность украинских спецслужб".

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В сообщении сказано о задержании двоих якобы агентов СБУ с указанием их имен, прибывших в РФ для "сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры".

По данным российской спецслужбы, они якобы сознались в том, что завербованы действующим сотрудником СБУ в Тернопольской области, который якобы поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме 10 тыс. долларов.

Кроме того, в ФСБ заявили о задержании якобы агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины, который "был направлен на территорию РФ с целью совершения террористического акта".

Он якобы также дал признательные показания.

По данным ФСБ, теракт планировалось совершить путем подрыва двух самодельных взрывных устройств общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Отмечается, что украинца задержали якобы "с поличным со средствами поражения при следовании к месту преступления".

Напомним, ранее на Харьковщине контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента спецслужб РФ, который под прикрытием чиновника горсовета собирал разведывательную информацию о военных объектах.

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Автор: Антонина Доломанжи