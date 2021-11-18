По данным СБУ, мужчина собирал разведывательную информацию о военных объектах.

На Харьковщине контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента спецслужб РФ, который под прикрытием чиновника горсовета собирал разведывательную информацию о военных объектах.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По версии следствия, заведующий сектором гражданской защиты, оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами одного из горсоветов Харьковской области был завербован псевдочиновником так называемой "ДНР".

По информации СБУ, злоумышленник получил от куратора задачу собирать разведывательную информацию о военных объектах региона, личном составе украинской спецслужбы и подразделениях Вооруженных сил Украины, а также о местных патриотически настроенных активистах. Прежде всего "заказчиков" интересовали маршруты перемещения колонн с военной техникой, виды вооружений украинских военных.

Читайте такжеВпервые в истории: СБУ передала армии целый арсенал арестованного вооружения (фото, видео)Сотрудники СБУ установили, что информатор входил в агентурный аппарат одного из так называемых "депутатов Народного совета ДНР 2 созыва". Под кураторством ФСБ РФ они осуществляли сбор разведывательной информации, которую "заказчики" использовали для проведения пропагандистских информационных кампаний с целью расшатывания ситуации в Украине.

Сейчас злоумышленник задержан согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее контрразведка СБУ разоблачила одного из командиров ВСУ, полковника, который имеет гражданство России и собирал тайные сведения военного характера.

А на Донетчине контрразведчики Службы безопасности Украины прекратили деятельность членов агентурной сети, действовавшей под кураторством ФСБ РФ и координацией одного из боевиков разведывательного подразделения НВФ "ДНР".

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Автор: Светлана Макринская