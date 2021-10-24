Злоумышленница уже наказана за убийство животного, выяснили журналисты.

В поселке городского типа Великая Александровка Херсонской области пенсионерка решила, что собака соседей душит ее кур и отомстила – жестоко расправилась с животным на глазах у ребенка.

Женщина убила собаку киркой, когда она опять попала на ее территорию, сообщил Telegram-канал "Х*евый Херсон".

По его данным, убийство животного видела соседка и ее маленький внук.

"Когда собака снова залезла на ее территорию, она (пенсионерка – Ред.) взяла кирку, пробила ей голову, и бросила мертвую тушку…", – отмечается в сообщении.

Читайте такжеНа Тернопольщине мужчина убил собаку родственников и бросил ее в колодецВ украинском Уголовном кодексе предусмотрена ответственность за жестокое обращение с животными – это ст. 299. Максимальное наказание за преступление – до восьми лет лишения свободы.

Правоохранители уже привлекли женщину к ответственности. После того, как пенсионерка поняла, насколько серьезная ситуация, она решила примириться с соседями. Примирение произошло.

За убийство собаки суд дал пенсионерке три года тюрьмы с испытательным сроком в один год.

Ранее в Одессе произошел серьезный инцидент, связанный с собакой, – женщина за рулем легковушки сбила беременную собаку и пыталась скрыться после ДТП. Злоумышленницу не отпустили прохожие и пошли на самосуд – избили на улице.

Автор: Екатерина Присяжнюк