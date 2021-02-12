Сегодня в Одесской области женщина застрелила собаку породы хаски.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях сообщила общественная зоозащитная организация "Закон природы".
Отмечается, что ЧП случилось в селе Красноселка.
"Женщина убила соседскую хаски за то, что та воровала кур... Лицо, совершившее убийство, сфотографировало труп собаки и сбросило его в вайбер-чат села. После того, как в чате поднялась буря критики и угроз, автор удалил фото и быстро убрал тело расстрелянного животного", - сообщили общественники.
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Внимание! Кадр не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой и несовершеннолетним! Фото застреленной собаки доступно по ссылке.
На место происшествия выехала полиция и волонтеры из Одессы.
По словам ряда местных жителей, кур задушила лиса, а не собака.
Что было ранее
- 31 января в селе Холодная Балка Беляевского района Одесской области местный житель тяжело травмировал собаку породы хаски. У нее проломлен череп, выбиты зубы, перелом челюсти.
- Событие вызвало большой резонанс. В село прибыло много общественников из Одессы, чтобы "поговорить" с 67-летним злоумышленником, который утверждает, что соседская собака в его дворе задушила почти 20 голов птицы. Владелица хаски это отрицает.
- Начаты два уголовных производства: по факту жестокого обращения с животным – по ч. 1 ст. 299 и по факту нападения на мужчину – по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз.
- Собаку доставили в одну из клиник Одессы, где ветеринары пытаются ее спасти.
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