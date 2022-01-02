Роженице грозит до трех лет тюрьмы.

39-летняя жительница одного из сел Ковельского района родила ребенка и оставила ее на улице. Ей сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.

Женщина скрывала беременность и не состояла на учете у гинеколога. В октябре прошлого года подозреваемая дома родила здоровую доношенную девочку, а затем оставила ее на улице.

Читайте такжеВ Павлограде женщина простила своего насильника и передумала отправлять его за решеткуВпоследствии младенца нашел отец. Мужчина вызвал медицинскую помощь.

Сейчас жизни девочки ничего не угрожает, но ее матери грозит ограничение свободы до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что в Днепре 14-летняя девочка вколола в губы косметическое масло, чтобы увеличить их объем. Ей сделали уже три операции, чтобы спасти губу.

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