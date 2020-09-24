Во Львове 46-летнего мужчину, который был руководителем нелегального детского лагеря, подозревают в изнасиловании малолетних подопечных.
Следователи уже объявили ему подозрение, сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовской области.
Правоохранители установили его причастность к 11 преступлениям, совершенным в отношении девочек в возрасте от 11 до 14 лет.
Были установлены жертвы злоумышленника, на сегодня - молодые женщины. Но в то время они еще были детьми, ведь первые факты развращения и изнасилования датируются 2005 годом. Многие из них не хотели вспоминать эти события – и их можно понять. Однако правоохранители, благодаря кропотливой и слаженной работе, собрали доказательную базу, достаточную для того, чтобы мы могли сообщить злоумышленнику о подозрении в совершении одиннадцати преступлений, - рассказал глава полиции региона Василий Виконский.
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В четверг, 24 сентября, мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 156 о развращении несовершеннолетних, ч. 4 ст. 152 об изнасиловании лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия и ч. 1 ст. 155 о половых сношениях с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста Уголовного кодекса.
Максимальное наказание, которое подозреваемый может получить - лишение свободы сроком до 15 лет.
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