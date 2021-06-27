23-летний студент внезапно упал, а его дыхание было поверхностным

Во время марафона внезапно умер 23-летний парень. Студент на пятом километре дистанции упал, его дыхание было тяжелым, а пульс слабый.

Об этом рассказали волонтеры в комментарии "Сегодня".

По словам спасателя, люди закричали, что упал человек. На место инцидента меньше чем за минуту прибежали волонтеры. В это время бегун лежал на боку и тяжело дышал.

"Мы перевернули его, поставили на доску, зафиксировали, проверили жизненные параметры. Дыхание у него присутствовало, два вздоха за десять секунд. Но слабо, очень слабо прослушивался пульс на сонной артерии", – рассказала волонтер.

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Вскоре дыхание у бегуна начало пропадать, поэтому спасатели приступили к реанимации. Прибывшие медики пытались вернуть парня к жизни, но безуспешно.

Волонтеры утверждают, что перед забегом погибший не жаловался на состояние здоровья.

Правоохранители сообщили, что погибший является студентом.

"На месте работала следственно-оперативная группа, стала ли причиной смерти жара или что-либо другое – все это сейчас выясняется", – указали в полиции.

По предварительным данным, погибший не первый раз принимал участие в забегах.

Как ранее сообщал УНИАН, во Львове во время проведения полумарафона умер его 23-летний участник. Он не добежал 200 метров. Медики только констатировали смерть.

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Автор: Анастасия Горбачева