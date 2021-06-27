Парень не добежал 200 метров до финиша.

Во Львове во время проведения полумарафона, а это 21 км, умер его 23-летний участник.

Об этом сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый в Facebook.

"Большая беда на полумарафоне. Парень, 23 года, не добежал 200 метров. Медики только констатировали смерть. Соболезнования родным и близким", - отметил мэр.

Организаторы анонсировали дистанции в зависимости от уровня подготовки участников, а именно индивидуальные забеги на 4,2 км, 10 км, 21 км, командные забеги или эстафеты.

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Как сообщал УНИАН, 8 октября во время забега на Киевском международном марафоне 2017 умер мужчина. По словам организаторов, умерший впервые участвовал в марафоне. Трагедия произошла, когда он бежал дистанцию 10 километров, а умер на 5-м километре. Умерший мужчина был из города Тернополя, 1963 года рождения.

14 июня 2020 года в Одессе умерла спортсменка Екатерина Катющева, которая получила тепловой удар и исчезла во время марафона. Она 8 часов пролежала без сознания на земле в пустынной местности при температуре воздуха около 40 градусов. По словам пресс-секретаря Одесской ОГА Дениса Соколова, у спортсменки случился инсульт, что привело к смерти из-за не оказанной вовремя медицинской помощи.

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Автор: Богдан Слуцкий