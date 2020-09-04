Сейчас продолжается тушение трех очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений, открытого огня не наблюдается.

В Луганской области по состоянию на 7:00 продолжается тушение трех очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений.

Как сообщается на сайте МВД, это Новоайдарский район (с. Лобачево, с. Лопаскино) и Станично-Луганский район (с. Болотенное), где пожары возникли 2 сентября.

Открытого огня не наблюдается, проводится тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра.

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К тушению пожаров привлечены 404 человека и 73 единицы техники, из них от ГСЧС 245 человек личного состава и 47 единиц техники.

С целью оказания помощи в тушении лесных пожаров на территории Луганской области от ГСЧС дополнительно привлечено 135 человек и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Координацию работ по тушению пожаров осуществляет оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области в тесном взаимодействии с командованием Операции объединенных сил.

Масштабные пожары: что происходит на Луганщине

2 сентября в результате чрезвычайной пожарной опасности на территории Луганской области было зафиксировано 24 возгорания сухой травы на площади около 1 тыс. 200 гектаров.

В штабе операции Объединенных сил заявили, что причиной масштабных пожаров на Луганщине мог быть умышленный поджог со стороны противника.

Сегодня в штабе рассказали, что за минувшие сутки обстрелов не зафиксировано, бойцов ООС привлекли к тушению пожаров .

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Автор: Елена Билык