Нацполиция и Государственное бюро расследований изучили ситуацию, выяснили журналисты.

В Киеве произошла драка, в которой участвовали нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Куницкий и внефракционный депутат Артем Дмитрук. Правоохранители передали в Офис генерального прокурора представление на народных избранников.

Правоохранители увидели в действиях политиков признаки преступлений, предусмотренных статьями 296 и 122 Уголовного кодекса нашей страны - это хулиганство и умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести, пишет "Украинская правда", ссылаясь на сведения собеседника в правоохранительных органах.

"Национальная полиция и Государственное бюро расследований изучили ситуацию и предоставили соответствующие данные для рассмотрения в Офис генерального прокурора", - отмечается в сообщении.

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Стоит отметить, что в Украине решение о начале уголовного производства в отношении нардепов принимает генпрокурор или человек, который исполняет его обязанности.

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5 октября СМИ узнали, что Александр Куницкий и Артем Дмитрук подрались с мужчиной. Нардепы обвинили мужчину в причастности к мошеннической деятельности. По словам самого мужчины, народные избранники требовали у него деньги.

Дмитрук утверждает, что они с Куницким прибыли в бизнес-центр "Протасов" для проверки работы мошеннического колл-центра, и там у них возник конфликт с "подставным лицом". По словам Дмитрука, драку спровоцировал именно "подставной" мужчина. В полиции подтвердили, что в Голосеевском районе Киева была драка с участием народных депутатов.

И Куницкий, и Дмитрук ранее уже были замечены в драках. В частности, в прошлом году в результате драки в одесской мэрии с участием нардепа Дмитрука пострадали 10 человек. Летом 2021 года Куницкий в столовой Верховной Рады подрался с нардепом Николаем Тищенко.

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