Александр Куницкий считает, что причиной нападения могло стать то, что он уличил Тищенко в коррупции.

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, который неоднократно попадал в скандалы, снова отличился. Он напал с кулаками на своего коллегу по фракции Александра Куницкого в столовой Верховной Рады.

Об этом рассказал исключенный из "Слуги народа" нардеп Александр Дубинский в Facebook.

"Николай Тищенко с кулаками напал на депутата СН Куницкого в столовой Верховной Рады. Произошла драка", - говорится в сообщении.

По его словам, причиной стало то, что Куницкий уличил Тищенко в коррупции на аттестации моряков.

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После инцидента народные избранники встретились во дворе Верховной Рады, где выясняли отношения, вооружившись смартфонами.

В комментарии изданию Вести Тищенко заявил, что никакой драки не было, а Куницкий решил хайпонуть.

"Драки не было. Александр (Куницкий – ред.) вместо того, чтобы вести себя в столовой культурно попытался хайпонуть, снимал меня на телефон, задавал какие-то глупые вопросы. Я аккуратно отвел телефон и попросил его не беспокоить. К сожалению, Александр забыл, что в Верховной Раде надо заниматься законотворчеством, а не блогерством", – рассказал нардеп от "Слуги народа".

Конфликт между Куницким и Тищенко длиться уже не первый день. Ранее в словесной перепалке нардепы схлестнулись во время заседания профильного комитета парламента.

Как ранее сообщал УНИАН, депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива подрался с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко во время потасовки в Раде 17 июня.

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Илья Кива вышел к депутату от "Слуги народа" Никите Потураеву, который с трибуны заявил, что эпоха бедности закончится тогда, когда "восставший народ выбросит фракцию "ОПЗЖ" из парламента и расстреляет".

В ответ Кива толкнул "слугу", на что отреагировали однопартийцы Потураева, за спиной которого оказался Тищенко бок о бок с Кивою. Какое-то время они оживленно переговаривались, но вдруг между ними вспыхнула драка.

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Автор: Анастасия Горбачева