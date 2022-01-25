В результате драки в мэрии Одессы, в частности, пострадал 80-летний академик.

В Одессе во время стычки охраны с нардепом Артемом Дмитруком и его помощниками пострадали 10 человек.

Подробности драки раскрыли в пресс-службе мэрии города.

Отмечается, что 25 января в помещении админздания Одесского городского совета произошел конфликт во время заседания постоянной комиссии по вопросам пространственного развития, землеустройства и регулирования земельных правоотношений.

В частности, в зале заседаний произошло столкновение, которое, как утверждают в мэрии, устроили Дмитрук (политическая сила "Умная политика") и молодые люди, представившиеся его помощниками.

"Во время инцидента, по предварительным данным, пострадали около 10 человек, два человека госпитализированы с диагнозами "перелом челюсти" и "закрытая черепно-мозговая травма". Среди пострадавших также 80-летний академик Украинской академии наук Колин Вячеслав Михайлович", – заявили в мэрии.

Читайте также"На место": в Раде произошел инцидент между "слугами народа" и нардепами от "ЕС" (видео)По вышеуказанному факту Одесским городским советом направлены соответствующие обращения в органы Национальной полиции Украины, Генеральную прокуратуру и Верховную Раду Украины.

Напомним, 25 января в мэрии Одессы произошло столкновение между муниципальной охраной, Артемом Дмитруком и его помощниками, которых не пускали на заседание земельной комиссии горсовета. По данным полиции, пострадали трое охранников.

Позднее стало известно, что в правоохранительные органы обратился Дмитрук, который, по его словам, также пострадал.

Открыто три уголовных производства: по факту хулиганства, по факту препятствования деятельности народного депутата Украины и в связи с угрозой или насилием в отношении государственного или общественного деятеля.

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