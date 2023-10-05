Нардепы рассказывают о борьбе с мошенническими колл-центрами.

В Киеве народные депутаты Артем Дмитрук и Александр Куницкий подрались с мужчиной, которого они обвиняют в причастности к мошеннической деятельности. Сам мужчина утверждает, что нардепы требовали у него деньги.

Так, в Сети распространилось видео, на котором мужчина с хорошо заметными следами избиения на лице утверждает, что на него напали нардепы Дмитрук и Куницкий. По его словам, конфликт произошел около 10 утра в Киеве.

"Я стоял на улице, они начали меня снимать и толкать, провоцировать. Говорили всякие гадости, что я там где-то работаю. Я выхватил телефон (у нардепа, который вел съемку – УНИАН), но ему сразу отдал. Они меня сразу начали бить вдвоем. Один меня завалил, а Дмитрук начал меня бить. (...) Они говорили, что я какой-то мошенник, еще что-то", - рассказал мужчина на видео.

По словам врачей, присутствовавших во время записи этого видео, мужчину должны были доставить в больницу для консультации.

Позже в Сети также обнародовали видео самой драки. На нем видно как двое мужчин, похожих на нардепов Дмитрука и Куницкого, подходят к мужчине, стоявшему в стороне во дворе офисного здания. Между ними возникает спор и потасовка, во время которой мужчины обмениваются ударами.

В комментарии изданию "Новости.Live" нардеп Артем Дмитрук так рассказал об этом событии.

"Мы с Александром Куницким прибыли в бизнес-центр "Протасов" для проверки работы мошеннического колл-центра. Прибыв на место, мы увидели, как около 50 человек убегают из этого мошеннического колл-центра. После этого мы начали идти дальше по улице, где был специально выставлен молодой человек, которого вы видели на видео", – сказал нардеп.

По словам Дмитрука, мужчина, с которым у нардепов возник конфликт, якобы является "подставным лицом". Эта их встреча уже была не первой, в прошлый раз они тоже ссорились. Дмитрук утверждает, что сегодняшнюю драку спровоцировали именно этот мужчина.

"Он начал нам очень плохие слова говорить, материться в нашу сторону, обзывать нас. И начал подходить все ближе. Мы представились, показали удостоверение народных депутатов и мой коллега Александр [Куницкий] начал его снимать на видео. Его это очень возмутило, он начал к нам подходить, махать руками и ногами. После этого он выхватил телефон из рук у Александра, украл фактически, и начал с ним убегать", – рассказал Дмитрук.

Также нардеп утверждает, что в руках у мужчины якобы был нож.

Уже после стычки Дмитрук и Куницкий написали заявление в полицию. Пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии РБК-Украина подтвердила, что "имела место драка с участием нардепов в Голосеевском районе города".

Нардепы Дмитрук и Куницкий

В ноябре 2021 года нардепа Артема Дмитрука исключили из состава фракции "Слуга народа". Руководство фракции при этом причиной называло разногласия по ряду политических вопросов. Сам нардеп говорил, что причина в его взглядах на законопроект о борьбе с олигархами.

В январе 2022 года Дмитрук стал фигурантом громкого скандала о драке в Одесском горсовете. Во время стычки охраны с нардепом Артемом Дмитруком и его помощниками пострадали 10 человек.

Александр Куницкий ранее тоже был замечен в подобных инцидентах. В частности в июне 2021 года Куницкий подрался с коллегой по фракции Николаем Тищенко. Тогда Тищенко якобы набросился на Куницкого в столовой Верховной Рады.

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