Тысячи людей должны пройти почти 40 км в Свято-Покровский скит в селе Мариновка.

В Одессе и пригороде из-за масштабного крестного хода УПЦ МП образовался транспортный затор.

Об этом в социальных сетях сообщают автомобилисты.

Отмечается, что "пробка" образовалась по пути с поселка Котовского (Суворовский район города) на Окружной дороге.

Огромную колонну паломников сопровождали автомобили патрульных и скорой помощи.

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По словам очевидцев, из-за крестного хода часть трассы была перекрыта, затор образовался по всему проспекту Добровольского, с которого началось шествие. Люди по ходу движения читали молитвы.

Как стало известно УНИАН, крестный ход, организованный Одесской епархией УПЦ МП, проходит по благословению Митрополита Одесского и Измаильского Агафангела.

Колонна, начавшая шествие рано утром, должна пройти почти 40 км – к Свято-Покровскому скиту в селе Мариновка, в котором находятся святыни с горы Афон.

Началось движение нескольких тысяч паломников в Одессе – от храма Владимирской иконы Божьей Матери (проспект Добровольского, 110).

Как сообщается на сайте епархии, колонна движется с привалами. В случае необходимости участникам хода будет оказана медпомощь. По прибытию в Покровский скит состоится всенощное бдение, которое возглавит митрополит Агафангел. Для паломников, желающих остаться там на ночь, организуют палаточный городок.

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Автор: Лариса Козовая