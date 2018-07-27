Участница крестного хода УПЦ МП в центре Киева развернула флаг России (фото)

Инцидент произошел на улице Грушевского недалеко от здания Кабмина.

В центре Киева во время крестного хода верующих Украинской православной церкви Московского патриархата по случаю 1030-летия Крещения Руси-Украины одна из участниц развернула флаг России.

Как передает корреспондент УНИАН, инцидент произошел на улице Грушевского недалеко от здания Кабмина.

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Практически сразу после того, как женщина достала российский триколор, люди вокруг начали называть ее "провокатором".

Позже к ней подошли полицейские и сказали убрать флаг, который верняка несла, к тому же, вверх тормашками.

Также в колонне был замечен мужчина, который нес фотографию с изображением главы русской православной церкви патриарха Кирилла.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева проходит крестный ход верующих Украинской православной церкви Московского патриархата по случаю 1030-летия Крещения Руси-Украины.