Дипломат скрыл сигареты от таможенного контроля.

На таможенном посту "Лужанка" Закарпатской таможни Гостаможслужбы, что на украинско-венгерской границе, кинологическая команда предупредила незаконный вывоз из Украины крупной партии табачных изделий молдавским дипломатом.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Закарпатской таможни Гостаможслужбы Украины.

Как говорится в сообщении, 46-летний гражданин Молдовы заехал на украинско-венгерскую границу на внедорожнике марки "Хюндай" около 20:00. Во время прохождения таможенно-пограничного контроля выбрал дипломатическую полосу. Таким образом он заявил, что пользуется дипломатическими льготами.

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"Во время проверки дипломатических документов, которые предоставил водитель, у инспектора возникло подозрение относительно его правомерного пересечения через границу. И дипломат начал убеждать, что везет в Италию исключительно дипломатическую почту", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что было принято решение привлечь к смотру кинологическую команду. "Собака за считанные секунды дала сработку на наличие запаха табака. После этого таможенники провели углубленный осмотр транспортного средства", - сообщили в ведомстве.

Как отмечают в пресс-службе, под вещами в багажном отделении инспекторы Гостаможслужбы обнаружили скрытые от таможенного контроля сигареты с акцизной маркой Украины. Еще часть скрытого табака нашли в нише автомобиля, всего – 350 блоков.

"Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного ч. 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Таможенники фиксируют правонарушения.

Скрытые 3500 пачек сигарет стоимостью более 183 тыс. грн, и джип "Хюндай" (2007 г. в.), который использовался для перемещения скрытого от таможенного контроля товара, стоимостью 100 тыс. грн, изъяты до решения суда", - уточнили в пресс-службе.

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Автор: Наталия Петервари