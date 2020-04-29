В Индонезии в гостиничном номере нашли мертвыми двух украинцев
В Индонезии в номере гостиницы обнаружены мертвыми двое украинцев.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
"Вчера Департамент консульской службы МИД получил обращение гражданки Украины о том, что ее родители - украинские граждане - были найдены мертвыми в номере одной из гостиниц на острове Бали (Индонезия), где они проживали", - сказал Погорельцев.
Согласно информации Посольства Украины в Индонезии, местная полиция подтвердила факт смерти украинцев и начала следственные действия.
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"Тела умерших доставлены в местную больницу. В настоящее время проводятся анализы на возможное наличие коронавируса COVID-19 в телах умерших, результаты ожидаются 3 мая. В случае отрицательного результата анализов будет проведена аутопсия для установления причин смерти граждан Украины", - заявил Погорельцев.
Также он сообщил, что посольство Украины поддерживает контакт с индонезийскими правоохранительными органами и медицинским учреждением с целью установления обстоятельств дела, а также организации репатриации умерших.
Департамент консульской службы и посольство поддерживают связь с родственниками умерших и держат дело на контроле.
Как сообщал ранее УНИАН, Япония расширила список стран, гражданам которых запрещен въезд в страну. Теперь в перечень включены Украина, Беларусь, РФ и еще 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Соответствующее решение утвердил правительственный штаб по противодействию коронавирусу.
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