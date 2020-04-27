Япония запретила въезд гражданам Украины из-за коронавируса

Кроме Украины в список попали еще 13 стран, гражданам которых въезд будет запрещен с 29 апреля.

Япония расширила список стран, гражданам которых запрещен въезд в страну.

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Теперь в перечень включены Украина, Беларусь, РФ и еще 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Соответствующее решение утвердил правительственный штаб по мерам против коронавируса. Общее число стран, гражданам которых запрещен въезд в Японию, достигло 87.

«Меры в отношении этих 14 стран вступят в силу 29 апреля», - сказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает kommersant.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2,9 млн человек, умерло свыше 203 тыс. В Японии COVID-19 заразилось более 13,2 тыс. человек, погибло 360.

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